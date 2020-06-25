Элла Памфилова: Паспорт на избирательном участке отдавать не нужно. А вот маску придется приспустить, чтобы вас идентифицировали
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в эфире Радио «Комсомольская правда» ответила на самые острые вопросы о процессе голосования по поправкам в Конституцию
Элла Памфилова: Паспорт на избирательном участке отдавать не нужно. А вот маску придется приспустить, чтобы вас идентифицировали
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