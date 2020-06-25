2020-06-26T00:51:01+03:00
Вечерний Мардан
Александр ГАМОВМария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Элла Памфилова: Паспорт на избирательном участке отдавать не нужно. А вот маску придется приспустить, чтобы вас идентифицировали

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в студии Радио «Комсомольская правда».Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в студии Радио «Комсомольская правда».Фото: YouTube

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в эфире Радио «Комсомольская правда» ответила на самые острые вопросы о процессе голосования по поправкам в Конституцию

Элла Памфилова: Паспорт на избирательном участке отдавать не нужно. А вот маску придется приспустить, чтобы вас идентифицировали

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