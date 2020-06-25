Толерантность подкралась незаметно. Собчак потеряла контракт с Audi из-за обвинений в расизме
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают активный экспорт западных ценностей в нашу страну, прокладку Китаем железной дороги в обход России и дело против челябинских нацболов, пытавшихся снести памятник белочехам в отместку за снос памятника Коневу
Толерантность подкралась незаметно. Собчак потеряла контракт с Audi из-за обвинений в расизме
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