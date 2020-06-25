2020-06-25T22:01:49+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Толерантность подкралась незаметно. Собчак потеряла контракт с Audi из-за обвинений в расизме

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают активный экспорт западных ценностей в нашу страну, прокладку Китаем железной дороги в обход России и дело против челябинских нацболов, пытавшихся снести памятник белочехам в отместку за снос памятника Коневу

Толерантность подкралась незаметно. Собчак потеряла контракт с Audi из-за обвинений в расизме

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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