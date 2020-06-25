2020-06-26T00:07:05+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Ксения Собчак может и станет нашим настоящим лидером, она уже готова

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают вывешивание посольствами США ЛГБТ-флагов по всему миру, разрыв контракта концерна Audi с Ксений Собчак, предвыборную ситуацию в Беларуси и двойное голосование журналиста Медузы за поправки в Конституцию

Олег Кашин: Ксения Собчак может и станет нашим настоящим лидером, она уже готова

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