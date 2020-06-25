Олег Кашин: Ксения Собчак может и станет нашим настоящим лидером, она уже готова
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают вывешивание посольствами США ЛГБТ-флагов по всему миру, разрыв контракта концерна Audi с Ксений Собчак, предвыборную ситуацию в Беларуси и двойное голосование журналиста Медузы за поправки в Конституцию
Олег Кашин: Ксения Собчак может и станет нашим настоящим лидером, она уже готова
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!