2020-06-26T12:07:16+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Когда отпуск накрылся медным тазом. Ждать ли туристам возврата оплаты за отмененные туры

Валентин Алфимов и Тутта Ларсен обсуждают с экспертами, как вернуть свои кровные, как россияне до 40 лет умудряются зарабатывать миллион долларов и как российские команды по футболу будут играть, если у них коронавирус

Когда отпуск накрылся медным тазом. Ждать ли туристам возврата оплаты за отмененные туры

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Тема: Журналист Катерина Гордеева: Дело на Серебренникова завели за то, что он расплачивался за реквизит на рынке или со специалистами наличкой. Дело на секундочку было в 2011-2013 годах

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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