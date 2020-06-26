Когда отпуск накрылся медным тазом. Ждать ли туристам возврата оплаты за отмененные туры
Валентин Алфимов и Тутта Ларсен обсуждают с экспертами, как вернуть свои кровные, как россияне до 40 лет умудряются зарабатывать миллион долларов и как российские команды по футболу будут играть, если у них коронавирус
Когда отпуск накрылся медным тазом. Ждать ли туристам возврата оплаты за отмененные туры
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