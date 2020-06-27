2020-06-26T23:52:06+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

27 июня. Гибель на дуэли Михаила Лермонтова, арест Лаврентия Берии, побег гроссмейстера Виктора Корчного на Запад

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

27 июня. Гибель на дуэли Михаила Лермонтова, арест Лаврентия Берии, побег гроссмейстера Виктора Корчного на Запад

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27 июня. В этот день в разные годы:

1841 год - на дуэли погибает поэт Михаил Лермонтов.

1953 год - арестован Лаврентий Берия.

1976 год - гроссмейстер Виктор Корчной просит политического убежища в Амстердаме.

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