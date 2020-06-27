27 июня. Гибель на дуэли Михаила Лермонтова, арест Лаврентия Берии, побег гроссмейстера Виктора Корчного на Запад
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
27 июня. Гибель на дуэли Михаила Лермонтова, арест Лаврентия Берии, побег гроссмейстера Виктора Корчного на Запад
27 июня. В этот день в разные годы:
1841 год - на дуэли погибает поэт Михаил Лермонтов.
1953 год - арестован Лаврентий Берия.
1976 год - гроссмейстер Виктор Корчной просит политического убежища в Амстердаме.
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии. Нам это очень важно!