27 Июнь 2020 2020-06-27T14:45:28+03:00

Минтруд отказал в выплатах на детей 16 и 17 лет, Роспотребнадзор отменил для отдыхающих справку об отсутствии COVID-19, Минздрав не будет вводить дополнительные тесты для водителей 00:00 00:00

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