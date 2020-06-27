Минтруд отказал в выплатах на детей 16 и 17 лет, Роспотребнадзор отменил для отдыхающих справку об отсутствии COVID-19, Минздрав не будет вводить дополнительные тесты для водителей
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Минтруд отказал в выплатах на детей 16 и 17 лет, Роспотребнадзор отменил для отдыхающих справку об отсутствии COVID-19, Минздрав не будет вводить дополнительные тесты для водителей
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