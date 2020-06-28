22-28 июня. Начало войны 1812 года, возрождение современных Олимпийских игр, начало эпидемии холеры в Санкт-Петербурге, убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево
Обзор событий в зеркале истории
Эта неделя в зеркале истории в событиях и людях
28 июня. Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, премьера песни «Священная война», прощальный футбольный матч Олега Блохина
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