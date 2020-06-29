2020-06-28T23:54:28+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

29 июня. Отъезд Шаляпина за границу, начало апартеида в ЮАР, последний концерт в Осаке британской группы Deep Purple

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

29 июня. Отъезд Шаляпина за границу, начало апартеида в ЮАР, последний концерт в Осаке британской группы Deep Purple

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29 июня. В этот день в разные годы:

1922 год - Фёдор Шаляпин уезжает на гастроли за границу и в Россию больше не вернется.

1949 год - начало апартеида в ЮАР.

1957 год - осуждение антипартийной группы Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова.

1973 год - последний концерт в Осаке британской группы Deep Purple.

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Был бы повод

Тема: 22-28 июня. Начало войны 1812 года, возрождение современных Олимпийских игр, начало эпидемии холеры в Санкт-Петербурге, убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево

В студии: Михаил АНТОНОВ
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