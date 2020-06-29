29 Июнь 2020 2020-06-28T23:54:28+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

29 июня. Отъезд Шаляпина за границу, начало апартеида в ЮАР, последний концерт в Осаке британской группы Deep Purple 00:00 00:00

29 июня. В этот день в разные годы:

1922 год - Фёдор Шаляпин уезжает на гастроли за границу и в Россию больше не вернется.

1949 год - начало апартеида в ЮАР.

1957 год - осуждение антипартийной группы Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова.

1973 год - последний концерт в Осаке британской группы Deep Purple.

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