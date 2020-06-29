Плач Ярославны: операторы техосмотра просят президента вернуть обязательное ТО
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные темы
Плач Ярославны: операторы техосмотра просят президента вернуть обязательное ТО
Главные темы:
- Плач Ярославны: операторы техосмотра просят президента вернуть обязательное ТО
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Черные карты ТО: как идет борьба с торговлей диагностическими картами
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Как Илон Маск наказывает тех, кто не доволен машинами Tesla
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- А мне летать охота: автомобили, способные подниматься в воздух
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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