29 Июнь 2020 2020-06-29T15:29:49+03:00

Плач Ярославны: операторы техосмотра просят президента вернуть обязательное ТО 00:00 00:00

Главные темы:

- Плач Ярославны: операторы техосмотра просят президента вернуть обязательное ТО

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Черные карты ТО: как идет борьба с торговлей диагностическими картами

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Как Илон Маск наказывает тех, кто не доволен машинами Tesla

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- А мне летать охота: автомобили, способные подниматься в воздух

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!