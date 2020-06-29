2020-06-29T16:40:57+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Со своим уставом - да в чужой монастырь. Почему съемочную группу Ксении Собчак избили в захваченном монастыре

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов разбираются, что произошло в Екатеринбурге, а также обсуждают недостатки российских женщин и скидки на кредиты на российские машины

Со своим уставом - да в чужой монастырь. Почему съемочную группу Ксении Собчак избили в захваченном монастыре

00:00
00:00

Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 38.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
26 Июня 2020 9:03 - 10:02

Интересное

Тема: Журналист Катерина Гордеева: Дело на Серебренникова завели за то, что он расплачивался за реквизит на рынке или со специалистами наличкой. Дело на секундочку было в 2011-2013 годах

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24