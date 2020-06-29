В Праге началась война памятников, банки снижают овердрафт, сегодня прошли пробные ЕГЭ, машину в кредит можно будет купить со скидкой до 25%
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Праге началась война памятников, банки снижают овердрафт, сегодня прошли пробные ЕГЭ, машину в кредит можно будет купить со скидкой до 25%
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