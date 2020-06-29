2020-06-29T18:00:31+03:00
[НЕ]фантастика
Владимир ТОРИН

Эдуард Бояков о приговоре Серебренникову: Я считаю решение суда мудрым. Было требование крови, но удалось избежать крайностей

Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард БояковХудожественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард БояковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Владимир Торин и художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков разговаривают о культуре будущего и будущем культуры

Эдуард Бояков о приговоре Серебренникову: Я считаю решение суда мудрым. Было требование крови, но удалось избежать крайностей

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