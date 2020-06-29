Михаил Делягин: Меня потрясло решение суда по делу Серебренникова. Суд счел, что если человек либерал, то имеет право воровать
Известный экономист - про российских чиновников, грамотность, поправки в Конституции, условный срок Серебренникова, приключения Собчак в монастыре и состояние российской экономики
Михаил Делягин: Меня потрясло решение суда по делу Серебренникова. Суд счел, что если человек либерал, то имеет право воровать
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