2020-06-29T21:02:14+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Меня потрясло решение суда по делу Серебренникова. Суд счел, что если человек либерал, то имеет право воровать

Известный экономист - про российских чиновников, грамотность, поправки в Конституции, условный срок Серебренникова, приключения Собчак в монастыре и состояние российской экономики

Михаил Делягин: Меня потрясло решение суда по делу Серебренникова. Суд счел, что если человек либерал, то имеет право воровать

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