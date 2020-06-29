29 Июнь 2020 2020-06-29T21:02:14+03:00

Михаил Делягин: Меня потрясло решение суда по делу Серебренникова. Суд счел, что если человек либерал, то имеет право воровать 00:00 00:00

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