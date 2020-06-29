2020-06-29T22:23:06+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Сергей Мардан: Серебренников обналичивал деньги в то время, когда не принято было спрашивать у великих отчет, куда они потратили несколько миллионов долларов

Мария Баченина и Сергей Мардан обсуждают оглушительное завершение «театрального дела» и бойкот мировых корпораций фейсбука

Сергей Мардан: Серебренников обналичивал деньги в то время, когда не принято было спрашивать у великих отчет, куда они потратили несколько миллионов долларов

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