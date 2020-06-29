Сергей Мардан: Серебренников обналичивал деньги в то время, когда не принято было спрашивать у великих отчет, куда они потратили несколько миллионов долларов
Мария Баченина и Сергей Мардан обсуждают оглушительное завершение «театрального дела» и бойкот мировых корпораций фейсбука
Сергей Мардан: Серебренников обналичивал деньги в то время, когда не принято было спрашивать у великих отчет, куда они потратили несколько миллионов долларов
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.