2020-06-29T12:03:10+03:00
Своё дело
Максим КОРЯКО

Перевод технических текстов как перспективная бизнес-ниша

Директор компании «Дискавери» Светлана Красновская.Директор компании «Дискавери» Светлана Красновская.

Директор компании «Дискавери» Светлана Красновская рассказывает Максиму Коряко, как можно построить бизнес на специализированном переводе текстов

Перевод технических текстов как перспективная бизнес-ниша

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М. Коряко:

- Мы продолжаем вести программу с предпринимателями, которые в своей профессии добились успеха. И сегодня у нас в гостях директор компании «Дискавери» - это центр перевода документов в сфере техники и бизнеса, Светлана Красновская. Здравствуйте!

С. Красновская:

- Здравствуйте, Максим.

М. Коряко:

- Спасибо, что пришли к нам в студию. И первый вопрос, во-первых, о чем ваш бизнес? Переводы, но если к обычным переводам мы все привыкли, и примерно представляем, как работает компания, которая занимается переводами, то у вас эти переводы смещены очень четко в сторону техники, бизнеса, каких-то технических текстов, инструкций и так далее.

С. Красновская:

- Коротко. Именно почему такая тематика, у меня техническое образование, два технических образования с отличием. И интересны всегда были иностранные языки. Поэтому как-то лет пять назад у меня совпала любовь: техника, чтобы не потерять свое техническое образование и любовь к иностранным языкам. Поэтому родилась такое вот направление бизнеса, который в нашей стране довольно мало изучен. Занимаются переводами многие компании, но именно сфера, которая четко направленная техническая, она узкая. И ею занимаются не все, потому что мало специалистов в этой сфере, как переводчиков, так и инженеров.

М. Коряко:

- А что это за переводы? Я правильно угадал, что это техническая инструкция, например. Приходит какой-то станок, где-то какая-то компания заказала себе в Китае или еще в какой-то стране. И к этому оборудованию прилагается инструкция по сборке и инструкция по эксплуатации. Это оно?

С. Красновская:

- Вы совершенно правильно поняли. По станкам, по печам, мы переводим с разных языков. В основном это четыре языка, потому что со всех языков перевести невозможно. Да, мы переводим инструкции, чертежи, электросхемы, разные системы дополнительные. Все, что прилагается к станкам, к термопечам, к оборудованию любому.

М. Коряко:

- Вы сказали, что у вас основных четыре языка. Какие?

С. Красновская:

- Основной – это немецкий. Второй – английский, конечно. Китайский и французский. Все остальные языки по запросу. У нас есть специальный куратор, которые нами занимается.

М. Коряко:

- А кроме станков и технического оборудования, такие переводы применимы к какой-то другой сфере?

С. Красновская:

- Конечно. Мы переводим таможенные сертификаты, различные лицензии с иностранного на иностранный язык, потому что иногда хотят продавать что-то в ту же Европу наше оборудование. Почему бы нашему бизнесу не помочь? Говорят, что большая проблема именно в этих переводах.

Ведь самое главное, что здесь иногда нужно не просто перевести, а понять смысл и грамотно передать смысл, как с русского, так и на русский язык. Меня учили в школе, когда изучала немецкий язык, тому, что нельзя переводить, надо именно понять смысл. Ведь у нас в основном инструкции на Западе или в том же Китае прописывают не переводчики, а инженерные специалисты. И поэтому здесь необходимо грамотно понять переводчику, который должен немного понимать в технике и иметь опыт работы с техникой. Именно со станками, с электрооборудованием, неважно. И передать грамотно смысл. Естественно, я, как технический специалист, инженерный работник у меня, он еще раз проверит. И еще раз немного откорректирует перевод.

М. Коряко:

- Объем рынка большой? Много заказов? Это живой рынок? Большая ли у него перспектива?

С. Красновская:

- Скажем, оборудование всегда завозилось у нас в страну. И у нас в России производится и вывозится какое-то оборудование. Думаю, что объем заказов на данный момент не падает, а, наоборот, увеличивается.

М. Коряко:

- Кто ваши клиенты?

С. Красновская:

- В основном это производственные и дистрибьюторские компании. И довольно-таки крупные. В основном они потом продают свои станки крупным промышленным предприятиям.

М. Коряко:

- А промышленные предприятия вашими клиентами могут являться?

С. Красновская:

- Конечно.

М. Коряко:

- А какова доля между дистрибьюторами и конечными потребителями?

С. Красновская:

- Пока превалируют дистрибьюторы, потому что они завозят станки, они продают их. Для них это важнее, чтобы клиенту поставлялось все в совокупности.

М. Коряко:

- Как ваши клиенты вас находят?

С. Красновская:

- Только в этом году я задумалась, как они находят. Пока находим мы их, к сожалению, но хотелось бы наоборот. Поэтому я и начинаю рекламировать потихоньку свою компанию.

М. Коряко:

- Вы начинали пять лет назад. Вы можете рассказать, каким образом ваш бизнес строился? Какие шаги вам пришлось пройти?

С. Красновская:

- Бизнес, честно скажу, начинался спонтанно. Сподвиг меня один мой знакомый, который сказал, а тогда я занималась подбором персонала, он сказал, Света, а ты не можешь нам подобрать переводчиков? Я подумала, переводчики, на какую тему? Техническую. Замечательно. И осознала, что в этом есть большие пробелы. Потому что не каждая компания может содержать штат переводчиков. А бывают объемы поступают большие, где необходимо время от времени привлекать какую-то компанию.

И я бизнес переквалифицировала из кадрового агентства, из подбора персонала, имея техническое образование, я подумала, посмотрела, что там делать. Да, и я подобрала себе штат переводчиков сначала по гражданско-правовым договорам. И мы стали потихонечку искать клиентов. Это первый этап.

М. Коряко:

- Потом у вас какие-то сложности возникли на этапе каком-то?

С. Красновская:

- Конечно. Сложности всегда – это именно переводчики.

М. Коряко:

-Есть текучка кадров?

С. Красновская:

- Текучка кадров, за пять лет, конечно. Я от некоторых кадров, скажем, отошла. К сожалению, не сотрудничаю с ними из-за качества переводов. А с теми, с которыми я начинала пять лет назад, до сих пор они со мной.

М. Коряко:

- А какие еще есть проблемы в бизнесе?

С. Красновская:

- Проблемы – цена. К нам относятся как к одной из переводческих компаний, бюро. Не по направлению техническому. И, к сожалению, цены приходится иногда просто опускать. Потому что на рынке такая цена, которую мы не можем перепрыгнуть, потому что клиент нас не поймет. Вот в этом бывает проблема. И надо еще доказать новому клиенту, что мы, действительно, профессионалы в этой сфере. Хотя бы процентов на семьдесят убедить клиента, что мы профессионалы. И что вы пришли не в переводческую компанию очередную, а вы пришли именно в компанию по переводам, которая занимается именно технической или бизнес-документацией. И что у нас есть наработанный опыт. В этом надо убедить клиента. И что именно стоимость у нас не может быть 250, 350 рублей за страницу или за 1800 знаков. И, к сожалению, сейчас стоимость пересматриваю и поднимаю, потому что мы опыт наработали. И думаю, что качество перевода не должно страдать.

М. Коряко:

- Чего в вашем бизнесе делать нельзя? Если бы вы сейчас оглянулись на свое прошлое, вот эти пять лет прокрутили бы, какие бы ошибки вы не допускали?

С. Красновская:

- В этом бизнесе, как и в любом, надо быть… Я придерживаюсь таких правил всегда, что в бизнесе нет ни мужчин, ни женщин. Есть руководитель и подчиненный. Все.

Нельзя быть слишком добросердечной. Если работник не соответствует требованиям, необходимо, увы, с ним расстаться. И чем раньше, тем лучше. Да, какого-то работника, считаю, что можно дорастить, если есть потенциал, есть желание и стремление работать. Но именно в этом бизнесе надо оценивать людей: профессионал или нет. Скажем, если стремится стать профессионалом, такого оставлять.

Я стараюсь своим работникам создавать хорошие условия труда, но есть начинается перебор, то надо от такого работника отказываться.

М. Коряко:

- Представим, что кто-то из наших слушателей сейчас находится в состоянии выбора профессии, будущего. И захочет пойти по вашим стопам. Какие советы вы бы этому начинающему бизнесмену дали? И какие советы вы дали бы предпринимателям, которые, услышав вас, может, не пойдут в эту сферу деятельности, будут заниматься другим бизнесом, но прислушаются к вашим словам, как к состоявшемуся предпринимателю с опытом.

С. Красновская:

- Если что-то ты решил, то необходимо, несмотря на какие-то, может, даже неправильные шаги, что делаешь, ошибки у всех есть. Кто не ошибается… Кто ничего не делает, тот не ошибается. Возможно, нужно следовать какому-то внутреннему посылу. Если у тебя какое-то убеждение, иди и добивайся. И не сворачивай, кто бы тебе и что ни говорил. Потому что именно только ты знаешь цель этого конечного пути.

М. Коряко:

- Спасибо! У нас была в гостях директор компании «Дискавери» Светлана Красновская.

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