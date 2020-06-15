15 Июнь 2020 2020-06-29T12:03:10+03:00

Перевод технических текстов как перспективная бизнес-ниша 00:00 00:00

М. Коряко:

- Мы продолжаем вести программу с предпринимателями, которые в своей профессии добились успеха. И сегодня у нас в гостях директор компании «Дискавери» - это центр перевода документов в сфере техники и бизнеса, Светлана Красновская. Здравствуйте!

С. Красновская:

- Здравствуйте, Максим.

М. Коряко:

- Спасибо, что пришли к нам в студию. И первый вопрос, во-первых, о чем ваш бизнес? Переводы, но если к обычным переводам мы все привыкли, и примерно представляем, как работает компания, которая занимается переводами, то у вас эти переводы смещены очень четко в сторону техники, бизнеса, каких-то технических текстов, инструкций и так далее.

С. Красновская:

- Коротко. Именно почему такая тематика, у меня техническое образование, два технических образования с отличием. И интересны всегда были иностранные языки. Поэтому как-то лет пять назад у меня совпала любовь: техника, чтобы не потерять свое техническое образование и любовь к иностранным языкам. Поэтому родилась такое вот направление бизнеса, который в нашей стране довольно мало изучен. Занимаются переводами многие компании, но именно сфера, которая четко направленная техническая, она узкая. И ею занимаются не все, потому что мало специалистов в этой сфере, как переводчиков, так и инженеров.

М. Коряко:

- А что это за переводы? Я правильно угадал, что это техническая инструкция, например. Приходит какой-то станок, где-то какая-то компания заказала себе в Китае или еще в какой-то стране. И к этому оборудованию прилагается инструкция по сборке и инструкция по эксплуатации. Это оно?

С. Красновская:

- Вы совершенно правильно поняли. По станкам, по печам, мы переводим с разных языков. В основном это четыре языка, потому что со всех языков перевести невозможно. Да, мы переводим инструкции, чертежи, электросхемы, разные системы дополнительные. Все, что прилагается к станкам, к термопечам, к оборудованию любому.

М. Коряко:

- Вы сказали, что у вас основных четыре языка. Какие?

С. Красновская:

- Основной – это немецкий. Второй – английский, конечно. Китайский и французский. Все остальные языки по запросу. У нас есть специальный куратор, которые нами занимается.

М. Коряко:

- А кроме станков и технического оборудования, такие переводы применимы к какой-то другой сфере?

С. Красновская:

- Конечно. Мы переводим таможенные сертификаты, различные лицензии с иностранного на иностранный язык, потому что иногда хотят продавать что-то в ту же Европу наше оборудование. Почему бы нашему бизнесу не помочь? Говорят, что большая проблема именно в этих переводах.

Ведь самое главное, что здесь иногда нужно не просто перевести, а понять смысл и грамотно передать смысл, как с русского, так и на русский язык. Меня учили в школе, когда изучала немецкий язык, тому, что нельзя переводить, надо именно понять смысл. Ведь у нас в основном инструкции на Западе или в том же Китае прописывают не переводчики, а инженерные специалисты. И поэтому здесь необходимо грамотно понять переводчику, который должен немного понимать в технике и иметь опыт работы с техникой. Именно со станками, с электрооборудованием, неважно. И передать грамотно смысл. Естественно, я, как технический специалист, инженерный работник у меня, он еще раз проверит. И еще раз немного откорректирует перевод.

М. Коряко:

- Объем рынка большой? Много заказов? Это живой рынок? Большая ли у него перспектива?

С. Красновская:

- Скажем, оборудование всегда завозилось у нас в страну. И у нас в России производится и вывозится какое-то оборудование. Думаю, что объем заказов на данный момент не падает, а, наоборот, увеличивается.

М. Коряко:

- Кто ваши клиенты?

С. Красновская:

- В основном это производственные и дистрибьюторские компании. И довольно-таки крупные. В основном они потом продают свои станки крупным промышленным предприятиям.

М. Коряко:

- А промышленные предприятия вашими клиентами могут являться?

С. Красновская:

- Конечно.

М. Коряко:

- А какова доля между дистрибьюторами и конечными потребителями?

С. Красновская:

- Пока превалируют дистрибьюторы, потому что они завозят станки, они продают их. Для них это важнее, чтобы клиенту поставлялось все в совокупности.

М. Коряко:

- Как ваши клиенты вас находят?

С. Красновская:

- Только в этом году я задумалась, как они находят. Пока находим мы их, к сожалению, но хотелось бы наоборот. Поэтому я и начинаю рекламировать потихоньку свою компанию.

М. Коряко:

- Вы начинали пять лет назад. Вы можете рассказать, каким образом ваш бизнес строился? Какие шаги вам пришлось пройти?

С. Красновская:

- Бизнес, честно скажу, начинался спонтанно. Сподвиг меня один мой знакомый, который сказал, а тогда я занималась подбором персонала, он сказал, Света, а ты не можешь нам подобрать переводчиков? Я подумала, переводчики, на какую тему? Техническую. Замечательно. И осознала, что в этом есть большие пробелы. Потому что не каждая компания может содержать штат переводчиков. А бывают объемы поступают большие, где необходимо время от времени привлекать какую-то компанию.

И я бизнес переквалифицировала из кадрового агентства, из подбора персонала, имея техническое образование, я подумала, посмотрела, что там делать. Да, и я подобрала себе штат переводчиков сначала по гражданско-правовым договорам. И мы стали потихонечку искать клиентов. Это первый этап.

М. Коряко:

- Потом у вас какие-то сложности возникли на этапе каком-то?

С. Красновская:

- Конечно. Сложности всегда – это именно переводчики.

М. Коряко:

-Есть текучка кадров?

С. Красновская:

- Текучка кадров, за пять лет, конечно. Я от некоторых кадров, скажем, отошла. К сожалению, не сотрудничаю с ними из-за качества переводов. А с теми, с которыми я начинала пять лет назад, до сих пор они со мной.

М. Коряко:

- А какие еще есть проблемы в бизнесе?

С. Красновская:

- Проблемы – цена. К нам относятся как к одной из переводческих компаний, бюро. Не по направлению техническому. И, к сожалению, цены приходится иногда просто опускать. Потому что на рынке такая цена, которую мы не можем перепрыгнуть, потому что клиент нас не поймет. Вот в этом бывает проблема. И надо еще доказать новому клиенту, что мы, действительно, профессионалы в этой сфере. Хотя бы процентов на семьдесят убедить клиента, что мы профессионалы. И что вы пришли не в переводческую компанию очередную, а вы пришли именно в компанию по переводам, которая занимается именно технической или бизнес-документацией. И что у нас есть наработанный опыт. В этом надо убедить клиента. И что именно стоимость у нас не может быть 250, 350 рублей за страницу или за 1800 знаков. И, к сожалению, сейчас стоимость пересматриваю и поднимаю, потому что мы опыт наработали. И думаю, что качество перевода не должно страдать.

М. Коряко:

- Чего в вашем бизнесе делать нельзя? Если бы вы сейчас оглянулись на свое прошлое, вот эти пять лет прокрутили бы, какие бы ошибки вы не допускали?

С. Красновская:

- В этом бизнесе, как и в любом, надо быть… Я придерживаюсь таких правил всегда, что в бизнесе нет ни мужчин, ни женщин. Есть руководитель и подчиненный. Все.

Нельзя быть слишком добросердечной. Если работник не соответствует требованиям, необходимо, увы, с ним расстаться. И чем раньше, тем лучше. Да, какого-то работника, считаю, что можно дорастить, если есть потенциал, есть желание и стремление работать. Но именно в этом бизнесе надо оценивать людей: профессионал или нет. Скажем, если стремится стать профессионалом, такого оставлять.

Я стараюсь своим работникам создавать хорошие условия труда, но есть начинается перебор, то надо от такого работника отказываться.

М. Коряко:

- Представим, что кто-то из наших слушателей сейчас находится в состоянии выбора профессии, будущего. И захочет пойти по вашим стопам. Какие советы вы бы этому начинающему бизнесмену дали? И какие советы вы дали бы предпринимателям, которые, услышав вас, может, не пойдут в эту сферу деятельности, будут заниматься другим бизнесом, но прислушаются к вашим словам, как к состоявшемуся предпринимателю с опытом.

С. Красновская:

- Если что-то ты решил, то необходимо, несмотря на какие-то, может, даже неправильные шаги, что делаешь, ошибки у всех есть. Кто не ошибается… Кто ничего не делает, тот не ошибается. Возможно, нужно следовать какому-то внутреннему посылу. Если у тебя какое-то убеждение, иди и добивайся. И не сворачивай, кто бы тебе и что ни говорил. Потому что именно только ты знаешь цель этого конечного пути.

М. Коряко:

- Спасибо! У нас была в гостях директор компании «Дискавери» Светлана Красновская.

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