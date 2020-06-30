Какие перемены ждут водителей в России с 1 июля
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные темы
Какие перемены ждут водителей в России с 1 июля
Главные темы:
- Какие перемены ждут водителей в России с 1 июля
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Как понять, что кондиционеру в машине нужна профилактика
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Пули против скорости: в России начали обстреливать камеры фиксации нарушений ПДД
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Первенец пятилетки ГАЗ-А по прозвищу «Газик»
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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