2020-06-30T11:16:10+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Какие перемены ждут водителей в России с 1 июля

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные темы

Какие перемены ждут водителей в России с 1 июля

00:00
00:00

Главные темы:

- Какие перемены ждут водителей в России с 1 июля

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Как понять, что кондиционеру в машине нужна профилактика

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Пули против скорости: в России начали обстреливать камеры фиксации нарушений ПДД

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Первенец пятилетки ГАЗ-А по прозвищу «Газик»

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Скачать передачу [mp3, 42.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24