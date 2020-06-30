От 1,5 до 15: стало известно за сколько лет жители регионов России могут накопить на «двушку»
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают со слушателями и экспертами, реально ли накопить на квартиру, есть ли смысл ехать в отпуск по России и почему европейцы больше не верят США
От 1,5 до 15: стало известно за сколько лет жители регионов России могут накопить на «двушку»
Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.