Три прототипа российской вакцины от COVID-19 успешно прошли доклинические испытания, из-за коронавируса в России без работы остались 680 тысяч человек, Зеленский может оказаться последним президентом Украины
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Три прототипа российской вакцины от COVID-19 успешно прошли доклинические испытания, из-за коронавируса в России без работы остались 680 тысяч человек, Зеленский может оказаться последним президентом Украины
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.