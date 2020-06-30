112 лет назад взорвался Тунгусский метеорит, в Тверской области готовятся к открытию Ржевского мемориала Советскому солдату, журналист «Комсомолки» протестировал отдых в Крыму
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
112 лет назад взорвался Тунгусский метеорит, в Тверской области готовятся к открытию Ржевского мемориала Советскому солдату, журналист «Комсомолки» протестировал отдых в Крыму
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