Волк в рваных джинсах, а Матроскин без полосок: зачем в России снимают продолжения любимых советских мультфильмов
Об этом режиссер Юрий Грымов говорит с директором киностудии «Союзмультфильм» Борисом Машковцевым
Волк в рваных джинсах, а Матроскин без полосок: зачем в России снимают продолжения любимых советских мультфильмов
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