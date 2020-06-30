2020-06-30T22:23:38+03:00
Культурный код
Юрий ГРЫМОВ

Волк в рваных джинсах, а Матроскин без полосок: зачем в России снимают продолжения любимых советских мультфильмов

Об этом режиссер Юрий Грымов говорит с директором киностудии «Союзмультфильм» Борисом Машковцевым

Волк в рваных джинсах, а Матроскин без полосок: зачем в России снимают продолжения любимых советских мультфильмов

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 32.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
26 Мая 2020 17:03 - 18:02

Культурный код

Тема: Иосиф Пригожин - про переписку со Шнуровым: Некрасиво писать дерьмо, при этом даже предварительно не договорившись

В студии: Юрий ГРЫМОВ, Светлана АНДРЕЕВСКАЯ

В гостях: Иосиф ПРИГОЖИН
07:30
21:30
19 Мая 2020 17:03 - 18:02

Культурный код

Тема: Почему люди не хотят делать прививки даже когда на примере коронавируса видят, к чему могут привести инфекции

В студии: Юрий ГРЫМОВ, Светлана АНДРЕЕВСКАЯ

В гостях: Элина ЖГУТОВА, Виталий ЗВЕРЕВ
07:30
21:30
12 Мая 2020 16:03 - 17:02

Культурный код

Тема: Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский: Я не вижу серьезной трагедии в том, что театры сейчас не работают

В студии: Юрий ГРЫМОВ, Светлана АНДРЕЕВСКАЯ

В гостях: Александр КИБОВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24