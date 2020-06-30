30 Июнь 2020 2020-06-30T20:35:19+03:00

Почта-Банк первым запустил денежные переводы с карт «Мир» в страны СНГ 00:00 00:00

Почта-Банк первым запустил денежные переводы с карт «Мир» в страны СНГ. Сейчас отправить деньги можно на карты любых банков Узбекистана и Киргизии. В дальнейшем список пополнят фин учреждения Таджикистана и Белоруссии, а в будущем - и все остальные страны СНГ. Уникальность таких переводов в том, что перечисление происходит всего лишь по одному реквизиту - номеру карты получателя. Это упрощает проведение процедуры, ведь другие системы денежных переводов требуют дополнительные данные о получателе.

Еще одно важное преимущество: скорость и удобство получения перевода. Больше не нужно искать партнерское отделение системы, знать точные параметры перевода и предъявлять документ для получения денежных средств. Все данные приходят получателю на карту.

Также выгодно отличаются и тарифы. Например, стоимость перевода всего 1% за операцию, что ниже, чем у других систем. Воспользоваться сервисом может любой клиент Почта банка, у которого есть карта «Мир».

Как отметил президент – председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко, - денежные переводы в страны СНГ – это большой и перспективный рынок, который растет с каждым годом. Только в Почта Банке объем денежных переводов в страны СНГ в первом полугодии текущего года вырос на 16%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого. Этот проект будет стремительно развиваться и изменит ландшафт рынка денежных переводов из России в страны СНГ, - убежден Руденко. Он также добавил, что Почта Банк готов предоставить клиентам возможность удобного технологичного сервиса. С одной стороны, это привлечет новых клиентов, а с другой - увеличит объем международных переводов по стране.

Проект запущен в партнерстве с Национальной системой платежных карт. Отправить или получить деньги можно через мобильное приложение или интернет-банк Почта Банк Онлайн. А открыть счет и выпустить карту можно быстро и бесплатно в одной из 19 тысяч точек обслуживания банка по всей стране.