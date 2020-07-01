Как пережить лето с детьми без школ, садов и летних лагерей и остаться психически здоровыми
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, как отдохнуть от детей, если они всё время рядом, перспективы провести новый учебный год на дистанционке и начало курортного сезона с 1 июля
Как пережить лето с детьми без школ, садов и летних лагерей и остаться психически здоровыми
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