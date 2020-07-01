2020-07-01T14:22:50+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Как пережить лето с детьми без школ, садов и летних лагерей и остаться психически здоровыми

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, как отдохнуть от детей, если они всё время рядом, перспективы провести новый учебный год на дистанционке и начало курортного сезона с 1 июля

Как пережить лето с детьми без школ, садов и летних лагерей и остаться психически здоровыми

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В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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