Эдгард Запашныи : Для цирка «du Soleil» бизнес оказался важнее, чем те три с половиной тысячи людей, которые остались без работы
Режиссер Юрий Грымов обсуждает с директором Большого Московского цирка Эдгардом Запашным, выживет ли цирк как искусство в будущем
Эдгард Запашныи : Для цирка «du Soleil» бизнес оказался важнее, чем те три с половиной тысячи людей, которые остались без работы
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