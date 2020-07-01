2020-07-01T19:48:25+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В Барнауле на избирательный участок пришла медведица, ритейлеры пообещали не повышать цены до конца этого года, в России стартовал полноценный курортный сезон

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

В Барнауле на избирательный участок пришла медведица, ритейлеры пообещали не повышать цены до конца этого года, в России стартовал полноценный курортный сезон

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