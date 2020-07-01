Вячеслав Никонов: Конституция 1993 года писалась людьми, которые считали, что Россия не должна быть суверенным государством
Историк, писатель, политолог, внук Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Глава комитета Госдумы по образованию и науке, декан факультета государственного управления МГУ Вячеслав Никонов рассказал, как готовились поправки в Конституцию
Вячеслав Никонов: Конституция 1993 года писалась людьми, которые считали, что Россия не должна быть суверенным государством
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.