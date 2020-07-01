Константин Косачев: СССР распался потому, что национальные конфликты пытались засунуть под ковер
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.Фото: Евгения ГУСЕВА
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказывает, почему Конституция остается той же самой, отдадим ли мы острова Японии и в чем погромы в США сейчас похожи на межнациональные конфликты СССР
Константин Косачев: СССР распался потому, что национальные конфликты пытались засунуть под ковер
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