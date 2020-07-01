Цифровой фашизм или прогресс: Как относиться к новым технологиям, которые проникли во все сферы нашей жизни
Владимир Ворсобин обсуждает вместе с интернет-омбудсменом Дмитрием Мариничевым и профессором Высшей школы экономики Евгением Коганом, можно ли считать эксперимент по электронному голосованию успешным
Цифровой фашизм или прогресс: Как относиться к новым технологиям, которые проникли во все сферы нашей жизни
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, пишите комментарии, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!
Нам это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.