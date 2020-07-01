2020-07-01T19:29:13+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Цифровой фашизм или прогресс: Как относиться к новым технологиям, которые проникли во все сферы нашей жизни

Владимир Ворсобин обсуждает вместе с интернет-омбудсменом Дмитрием Мариничевым и профессором Высшей школы экономики Евгением Коганом, можно ли считать эксперимент по электронному голосованию успешным

Цифровой фашизм или прогресс: Как относиться к новым технологиям, которые проникли во все сферы нашей жизни

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