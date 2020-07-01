2020-07-01T22:25:50+03:00
Экономика с Никитой Кричевским
Никита КРИЧЕВСКИЙАлексей ИВАНОВ

Никита Кричевский: Тарифы ЖКХ можно не просто спокойно заморозить, а даже снизить

Алексей Иванов и профессор Никита Кричевский обсуждают главные экономические темы

Никита Кричевский: Тарифы ЖКХ можно не просто спокойно заморозить, а даже снизить

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