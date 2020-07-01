2020-07-01T23:45:54+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

В США - 45 тысяч заразившихся COVID-19 в сутки. Почему самая могущественная экономика мира не может справиться с коронавирусом

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, как США накрывает вторая волна ковидлы, будет ли новая холодная война и почему фриков «потянуло на православие»

В США - 45 тысяч заразившихся COVID-19 в сутки. Почему самая могущественная экономика мира не может справиться с коронавирусом

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