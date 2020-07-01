В США - 45 тысяч заразившихся COVID-19 в сутки. Почему самая могущественная экономика мира не может справиться с коронавирусом
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, как США накрывает вторая волна ковидлы, будет ли новая холодная война и почему фриков «потянуло на православие»
В США - 45 тысяч заразившихся COVID-19 в сутки. Почему самая могущественная экономика мира не может справиться с коронавирусом
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.