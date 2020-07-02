2020-07-02T18:12:13+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Зачем нам столько «Бореев»

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают о ракетных подводных лодках России

Зачем нам столько «Бореев»

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