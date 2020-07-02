2020-07-02T17:16:51+03:00
Эксклюзив
Иван ПАНКИН@radio_kp

Проголосовали. Как Путин пришел к своему лучшему результату за все 20 лет правления

Глава государства в среду утром приехал на свой избирательный участок в Академии наук. Фото: Алексей Дружинин/ТАССГлава государства в среду утром приехал на свой избирательный участок в Академии наук. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Явка избирателей побила все рекорды выборов последних лет

Проголосовали. Как Путин пришел к своему лучшему результату за все 20 лет правления

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В спецпроекте Ивана Панкина участвуют:

Владимир Сунгоркин — глава Издательского дома «Комсомольская правда»;

Александр Любимов — журналист, один из создателей программы «Взгляд»;

Сергей Степашин — политик;

Дмитрий Гордон — украинский журналист;

Маргарита Симоньян — глава телеканала «Russia Today»;

Артём Шейнин — ведущий «Первого канала»;

Сергей Брилёв — ведущий телеканала «Россия»;

Николай Сванидзе — историк и журналист;

Александр Проханов — писатель, главный редактор газеты «Завтра»;

Георгий Бовт — политолог, журналист.

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