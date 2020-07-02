Проголосовали. Как Путин пришел к своему лучшему результату за все 20 лет правления
Явка избирателей побила все рекорды выборов последних лет
Проголосовали. Как Путин пришел к своему лучшему результату за все 20 лет правления
В спецпроекте Ивана Панкина участвуют:
Владимир Сунгоркин — глава Издательского дома «Комсомольская правда»;
Александр Любимов — журналист, один из создателей программы «Взгляд»;
Сергей Степашин — политик;
Дмитрий Гордон — украинский журналист;
Маргарита Симоньян — глава телеканала «Russia Today»;
Артём Шейнин — ведущий «Первого канала»;
Сергей Брилёв — ведущий телеканала «Россия»;
Николай Сванидзе — историк и журналист;
Александр Проханов — писатель, главный редактор газеты «Завтра»;
Георгий Бовт — политолог, журналист.