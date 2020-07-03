Будет ли доллар стоить 90 и стоит ли сейчас покупать валюту?
Валентин Алфимов говорит об этом с управляющим активами АО «Открытие Брокер» Тимуром Нигматуллиным
Будет ли доллар стоить 90 и стоит ли сейчас покупать валюту?
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