2020-07-03T14:40:02+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Будет ли доллар стоить 90 и стоит ли сейчас покупать валюту?

Валентин Алфимов говорит об этом с управляющим активами АО «Открытие Брокер» Тимуром Нигматуллиным

Будет ли доллар стоить 90 и стоит ли сейчас покупать валюту?

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В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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