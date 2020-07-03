США ужаснулись от российских «Посейдонов» и «Буревестников», авиация с трудом справляется с антивирусными рекомендациями, российские туристы до сих пор не могут вернуться из Шри-Ланки
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
США ужаснулись от российских «Посейдонов» и «Буревестников», авиация с трудом справляется с антивирусными рекомендациями, российские туристы до сих пор не могут вернуться из Шри-Ланки
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