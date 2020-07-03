Церковный суд Екатеринбурга лишил схиигумена Сергия сана, Белоруссия отмечает День Независимости, юг европейской части России накроет волна жары
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Церковный суд Екатеринбурга лишил схиигумена Сергия сана, Белоруссия отмечает День Независимости, юг европейской части России накроет волна жары
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