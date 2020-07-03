2020-07-03T15:54:06+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В России падают ставки по вкладам и кредитам, адвокат Ефремова заявил, что актер передумал признавать свою вину, жители Белоруссии уже поехали отдыхать в Турцию

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

В России падают ставки по вкладам и кредитам, адвокат Ефремова заявил, что актер передумал признавать свою вину, жители Белоруссии уже поехали отдыхать в Турцию

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 31.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: В России падают ставки по вкладам и кредитам, адвокат Ефремова заявил, что актер передумал признавать свою вину, жители Белоруссии уже поехали отдыхать в Турцию

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: США ужаснулись от российских «Посейдонов» и «Буревестников», авиация с трудом справляется с антивирусными рекомендациями, российские туристы до сих пор не могут вернуться из Шри-Ланки

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых поправок, Ненецкий автономный округ не будет объединяться с Архангельской областью, США заявили о начале второй волны пандемии коронавируса в стране

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
2 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус, корреспондент «Комсомолки» проверяет качество отдыха в Крыму, с неба исчезла одна из самых ярких звезд во Вселенной

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
2 Июля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Россия заняла 4 место в мире по количеству миллиардеров, системообразующим предприятиям надоел контроль со стороны правительства, США хотят купить у Турции С-400

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
1 Июля 2020 12:33 - 13:02

What's up, страна!

Тема: Пранкеры уговорили Викторию Боню снять ролик о поправках в Конституцию за деньги, а New York Times продолжает публиковать статьи поощрении Россией боевиков «Талибан», несмотря на опровержение официальных властей США

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
1 Июля 2020 12:03 - 12:32

What's up, страна!

Тема: Вячеслав Никонов: Конституция 1993 года писалась людьми, которые считали, что Россия не должна быть суверенным государством

В студии: Александр ГАМОВ, Михаил АНТОНОВ

В гостях: Вячеслав НИКОНОВ
07:30
21:30
1 Июля 2020 11:03 - 12:02

What's up, страна!

Тема: В Барнауле на избирательный участок пришла медведица, ритейлеры пообещали не повышать цены до конца этого года, в России стартовал полноценный курортный сезон

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
30 Июня 2020 13:03 - 13:32

What's up, страна!

Тема: 112 лет назад взорвался Тунгусский метеорит, в Тверской области готовятся к открытию Ржевского мемориала Советскому солдату, журналист «Комсомолки» протестировал отдых в Крыму

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
30 Июня 2020 11:03 - 11:54

What's up, страна!

Тема: Три прототипа российской вакцины от COVID-19 успешно прошли доклинические испытания, из-за коронавируса в России без работы остались 680 тысяч человек, Зеленский может оказаться последним президентом Украины

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
29 Июня 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Европа пока не открывает границу для россиян, стало известно у кого самые высокие пенсии, рубль резко укрепится к концу года, россияне назвали причины пробок на дорогах

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Четыре человека погибли после взрыва на фабрике фейерверков в Турции
"Не хватает рабочих рук": Путин заявил о заинтересованности России в мигрантах
Задержанным чиновником Минобрнауки оказалась замминистра Лукашевич
В Москве задержан чиновник Минобрнауки по делу о хищении бюджетных денег
"Дисциплина важнее таланта": Игорь Рыбаков раскрыл тренерский секрет Абдулманапа Нурмагомедова
Путин выразил Хабибу Нурмагомедову соболезнования в связи со смертью отца-Абдулманапа
Минобороны РФ: разрушение ДРСМД не связано с деятельностью Китая
В Москве 3 июля объявлено экстренное предупреждение из-за ливня и сильного ветра
Адвокат Ефремова передумал и опроверг свои слова о непризнании вины актером
Гидрометцентр предупредил о высоком уровне пожароопасности на юге страны
«Рыба расист»: Вандалы осквернили памятник русалочке, а в Сети гадают – почему
Слушания по делу о крушении рейса MH17 назначены на 31 августа
Путин назвал замечательной идеей уроки исторической памяти в школах
В Московской патриархии прокомментировали лишение сана схимонаха Сергия