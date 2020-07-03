2020-07-03T20:08:40+03:00
[НЕ]фантастика
Михаил АНТОНОВВладимир ТОРИНИгорь РЫБАКОВ

Владимир Легойда: Верующий человек - человек счастливый. Его не пугает вопрос «а зачем ты живешь»

Председатель Синодального отдела по взаимодействиям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Председатель Синодального отдела по взаимодействиям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Писатель Владимир Торин, радиоведущий Михаил Антонов, миллиардер Игорь Рыбаков и председатель Синодального отдела по взаимодействиям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обсуждают, что нас ждет дальше: завтра, через год и даже десятилетие

Владимир Легойда: Верующий человек - человек счастливый. Его не пугает вопрос «а зачем ты живешь»

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