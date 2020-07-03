3 Июль 2020 2020-07-03T20:08:40+03:00

Председатель Синодального отдела по взаимодействиям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Владимир Легойда: Верующий человек - человек счастливый. Его не пугает вопрос «а зачем ты живешь» 00:00 00:00

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