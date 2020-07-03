3 Июль 2020 2020-07-03T21:10:23+03:00

Зрители переключились на казахскую версию «Сватов», а в Останкино начался кастинг 9-го сезона «Голоса» 00:00 00:00

Главные темы выпуска:

1. В Казахстане есть свои «Сваты» - «Кудалар». По лицензии «95 квартала». Сняли в 2014 году. Смотрите его, пока оригинал никак не доснимут.

2. В Останкино началась подготовка к съемкам нового «Голоса». В кастинге принимает участие много иностранцев. И куча собеседований проходит по интернет-связи.

2. Роуд-муви «Погнали!» на СТС. Последняя роль Децла.

3. «Текст». Режиссерская сериальная версия с 3 июля на «Старте». Можно ли из г...на сделать конфетку?

4. Почему российские сериалы сдуваются после первых серий. «Чики» громко заявили о себе, но скуксились. «Закрытый сезон» вообще превратился в клюкву для «России 1». «Последний министр» весь неровный какой-то.

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