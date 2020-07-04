2020-07-04T15:22:17+03:00
What's up, страна!
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Банки стали снижать ставки по вкладам, производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ, основатель Среднеуральского женского монастыря отказался его покинуть

Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Банки стали снижать ставки по вкладам, производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ, основатель Среднеуральского женского монастыря отказался его покинуть

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