3 Июль 2020 2020-07-03T19:47:08+03:00

Страсти вокруг схиигумена Сергия накаляются всё больше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Солидный Господь для солидных господ. К лишенному сана схиигумену Сергию в захваченный монастырь пускают только машины с блатными номерами 00:00 00:00

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