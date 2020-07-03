Солидный Господь для солидных господ. К лишенному сана схиигумену Сергию в захваченный монастырь пускают только машины с блатными номерами
Церковный суд в Екатеринбурге решил судьбу опального отца Сергия, но оборона монастыря пока стоит
Солидный Господь для солидных господ. К лишенному сана схиигумену Сергию в захваченный монастырь пускают только машины с блатными номерами
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