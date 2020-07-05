5 Июль 2020 2020-07-05T01:26:07+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

5 июля. Арест актера Георгия Жженова, первый показ бикини на подиуме, расстрел сицилийского мафиози Сальваторе Джулиано 00:00 00:00

5 июля. В этот день в разные годы:

1938 год - арестован 23-летний актер Георгий Жженов.

1946 год - первый показ нового женского купальника - бикини.

1950 год - застрелен сицилийский бандит Сальваторе Джулиано.

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