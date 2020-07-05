5 июля. Арест актера Георгия Жженова, первый показ бикини на подиуме, расстрел сицилийского мафиози Сальваторе Джулиано
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
5 июля. Арест актера Георгия Жженова, первый показ бикини на подиуме, расстрел сицилийского мафиози Сальваторе Джулиано
5 июля. В этот день в разные годы:
1938 год - арестован 23-летний актер Георгий Жженов.
1946 год - первый показ нового женского купальника - бикини.
1950 год - застрелен сицилийский бандит Сальваторе Джулиано.
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