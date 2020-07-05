ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19, в Белоруссии началась регистрация кандидатов в президенты, День независимости в США завершился беспорядками
Елена Афонина обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19, в Белоруссии началась регистрация кандидатов в президенты, День независимости в США завершился беспорядками
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