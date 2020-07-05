2020-07-05T17:44:24+03:00
Национальный вопрос
Андрей БАРАНОВЕлена АФОНИНА

Ненецкий округ против: что стоит за попыткой объединить регионы

Елена Афонина и Андрей Баранов вместе с директором Центра политологических исследований Финансового университета Павлом Салиным обсуждают, почему большинство в округе проголосовало против поправок в Конституцию

Ненецкий округ против: что стоит за попыткой объединить регионы

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В студии: Андрей БАРАНОВ, Елена АФОНИНА

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