Ненецкий округ против: что стоит за попыткой объединить регионы
Елена Афонина и Андрей Баранов вместе с директором Центра политологических исследований Финансового университета Павлом Салиным обсуждают, почему большинство в округе проголосовало против поправок в Конституцию
Ненецкий округ против: что стоит за попыткой объединить регионы
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