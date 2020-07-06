2020-07-06T15:05:36+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Нефтянка слетела с катушек: бензин в опте стоит больше, чем в розницу

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают вместе с экспертами главные автомобильные темы

Нефтянка слетела с катушек: бензин в опте стоит больше, чем в розницу

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Главные темы:

- Нефтянка слетела с катушек: бензин в опте стоит больше, чем в розницу

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Границы приличия: насколько можно раздеться за рулем, чтобы не нарваться на штраф или даже уголовное дело

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Подводные камни автопутешествий по России

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Аэродинамика и автомобили: от угловатой повозки до обтекаемой капли

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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