6 Июль 2020 2020-07-06T15:05:36+03:00

Нефтянка слетела с катушек: бензин в опте стоит больше, чем в розницу 00:00 00:00

Главные темы:

- Нефтянка слетела с катушек: бензин в опте стоит больше, чем в розницу

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Границы приличия: насколько можно раздеться за рулем, чтобы не нарваться на штраф или даже уголовное дело

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Подводные камни автопутешествий по России

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Аэродинамика и автомобили: от угловатой повозки до обтекаемой капли

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист