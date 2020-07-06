Синоптики предупредили о жаре +40 °С в ряде регионов России
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями, как безопасно отдыхать летом, с чем связаны аномалии погоды и получится ли у Канье Уэста стать президентом США
Синоптики предупредили о жаре +40 °С в ряде регионов России
Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.