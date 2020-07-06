2020-07-06T21:46:26+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Когда вся наша информационная отрасль существует на китайском железе и на американских программах, говорить о какой-то информационной безопасности смешно и нелепо

Известный экономист обсуждает со слушателями, как изменилась жизнь из-за коронавируса, странности розыгрыша лотереи среди проголосовавших по поправкам и информационную безопасность России

Михаил Делягин: Когда вся наша информационная отрасль существует на китайском железе и на американских программах, говорить о какой-то информационной безопасности смешно и нелепо

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