2020-07-06T22:42:39+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Делом Серебренникова не ограничились. Теперь журналистку судят за «оправдание терроризма», а художницу - за «распространение порнографии»

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают особенности российского правосудия, ловушки конституции СССР и возможность присоединения Донбасса к России

Делом Серебренникова не ограничились. Теперь журналистку судят за «оправдание терроризма», а художницу - за «распространение порнографии»

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