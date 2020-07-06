Делом Серебренникова не ограничились. Теперь журналистку судят за «оправдание терроризма», а художницу - за «распространение порнографии»
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают особенности российского правосудия, ловушки конституции СССР и возможность присоединения Донбасса к России
Делом Серебренникова не ограничились. Теперь журналистку судят за «оправдание терроризма», а художницу - за «распространение порнографии»
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