Имитация политической повестки. Почему выступление Лаховой о радуге само пропагандирует гомосексуализм
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают хайп вокруг радуги, невозможность отдыха этим летом и шансы на достройку «Северного потока-2»
Имитация политической повестки. Почему выступление Лаховой о радуге само пропагандирует гомосексуализм
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