Олег Кашин: Я хотел запомнить Ефремова сидящим на стуле и говорящим «простите меня», а не посредством адвоката Пашаева превращающегося в какой-то фарс
Известный публицист обсуждает приговор журналистке Прокопьевой, обвинение актеру Михаилу Ефремову, закрашенный портрет Александра Солженицына в Твери и гомофобию
Олег Кашин: Я хотел запомнить Ефремова сидящим на стуле и говорящим «простите меня», а не посредством адвоката Пашаева превращающегося в какой-то фарс
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