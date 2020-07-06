2020-07-07T00:18:01+03:00
Отдельная тема с Олегом Кашиным
Олег КАШИН

Олег Кашин: Я хотел запомнить Ефремова сидящим на стуле и говорящим «простите меня», а не посредством адвоката Пашаева превращающегося в какой-то фарс

Известный публицист обсуждает приговор журналистке Прокопьевой, обвинение актеру Михаилу Ефремову, закрашенный портрет Александра Солженицына в Твери и гомофобию

Олег Кашин: Я хотел запомнить Ефремова сидящим на стуле и говорящим «простите меня», а не посредством адвоката Пашаева превращающегося в какой-то фарс

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