7 Июль 2020 2020-07-06T22:10:38+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

7 июля. Смерть старшего сына Петра I Алексея, публикование сказки «Пиноккио», начало НЭПа 00:00 00:00

7 июля. В этот год в разные годы:

1718 год - умирает старший сын Петра I Алексей.

1881 год - напечатана сказка «Пиноккио».

1921 год - в Советском Союзе разрешены частные предприятия - начало НЭПа.

1985 год - на вершине хит-парада песня из кинофильма «Лицензия на убийство».

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