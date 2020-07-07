7 июля. Смерть старшего сына Петра I Алексея, публикование сказки «Пиноккио», начало НЭПа
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
7 июля. Смерть старшего сына Петра I Алексея, публикование сказки «Пиноккио», начало НЭПа
7 июля. В этот год в разные годы:
1718 год - умирает старший сын Петра I Алексей.
1881 год - напечатана сказка «Пиноккио».
1921 год - в Советском Союзе разрешены частные предприятия - начало НЭПа.
1985 год - на вершине хит-парада песня из кинофильма «Лицензия на убийство».
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