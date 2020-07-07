7 Июль 2020 2020-07-07T12:54:40+03:00

Удобство или...? Дополнительные опции в автомобиле можно будет подключать по подписке 00:00 00:00

Главные темы:

- Удобство или...? Дополнительные опции в автомобиле можно будет подключать по подписке. А также тест-драйв обновлённой Шкоды Рапид

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Почему уходит антифриз из расширительного бачка системы охлаждения двигателя и что с этим делать?

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Впечатления о поездке на обновлённом Рено Каптюр

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- По градам и весям родной стороны: автопутешествие по России, состоявшееся в 1913 году

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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