Удобство или...? Дополнительные опции в автомобиле можно будет подключать по подписке
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают вместе с экспертами главные автомобильные темы
Удобство или...? Дополнительные опции в автомобиле можно будет подключать по подписке
Главные темы:
- Удобство или...? Дополнительные опции в автомобиле можно будет подключать по подписке. А также тест-драйв обновлённой Шкоды Рапид
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Почему уходит антифриз из расширительного бачка системы охлаждения двигателя и что с этим делать?
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Впечатления о поездке на обновлённом Рено Каптюр
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- По градам и весям родной стороны: автопутешествие по России, состоявшееся в 1913 году
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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